Città capitale dell’arte. Il plauso della Cna

Stamani alle 12 il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti illustrerà al Sant’Agoatino il percorso che porterà la città a candidarsi al titolo di capitale dell’arte contemporanea 2027. Una mossa che raccoglie il plauso del presidente provinciale di Cna Andrea Giannecchini. "Questa scelta – scrive – è coerente con ciò che portiamo avanti da anni. Esiste un rapporto stretto fra arte e artigianato artistico e Pietrasanta, in questo ambito, rappresenta un luogo di eccellenza nazionale e internazionale per la sua storia secolare e la presenza di tanti laboratori artigianali dedicati alla produzione di alto livello artistico. La proposta di candidatura al Ministero della cultura di una cittadina che riteniamo sia un unicum eccezionale, è in linea con i nostri propositi. Siamo disponibili a dare il nostro contributo per individuare proposte da portare avanti insieme al Comune e agli altri soggetti che lavoreranno al dossier da inviare a Roma".