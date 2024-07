Cinema nei paesi. Otto spettacoli all’aria aperta

Tutto pronto per la rassegna itinerante "Cinema nei paesi": due mesi di proiezioni all’aperto nelle varie frazioni del territorio massarosese, con otto serate in programma e proiezioni aperte a tutti i gusti e le fasce d’età. L’iniziativa è organizzata da Also Eventi di Sonia Paoli, che ancora una volta ha messo la propria esperienza al servizio del Comune.

Il calendario è stato studiato di comune accordo, in modo tale da garantire al tempo stesso intrattenimento e impegno sociale – "inderogabile per un’amministrazione di centrosinistra", spiega il consigliere delegato alla cultura Adolfo Del Soldato che ha lavorato in prima persona alla stesura del programma – e, per garantire la massima partecipazione possibile, tutte le serate saranno a ingresso libero.

Ecco il calendario in dettaglio: si parte stasera con "Il gatto con gli stivali", a Massarosa in piazza della Chiesa; domani si proietta "C’è ancora domani", il grande successo di Paola Cortellesi, in piazza Martiri della Sassaia a Piano di Mommio; mercoledì 24 luglio si torna a ridere con "Benvenuti al sud", in piazza don Del Fiorentino a Bargecchia; giovedì 25 sarà proiettato "Siccità" a Bozzano, nel giardino del centro civico. Mercoledì 31 luglio, nel parco di Villa Gori a Stiava, in programma c’è il capolavoro di Ken Loach "Io, Daniel Blake"; agosto si apre giovedì 1° con "Missing", in via Papa Giovanni XXIII a Piano di Conca. Mercoledì 7 agosto in piazza Talini, a Quiesa, sarà proiettato "Forrest Gump", mentre giovedì 8 agosto la rassegna si chiude a Massaciuccoli, nell’area della sagra Coccobrillo, ed essendo a due passi dall’area archeologica romana, si è ben pensato di mettere su schermo "Il Gladiatore". Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,15.

RedViar