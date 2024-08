Cinema e musica. Ecco "Cameo" a Bussoladomani

È il cinema che ispira la musica o viceversa? Marco Marradini pensa che esista un legame: difficile definire la Trilogia del dollaro senza sentire le note di Ennio Morricone. Brani leggendari grazie a una scena, sequenze che si cristallizzano nella mente e raggiungono l’epicità con gli accordi: accade nel cinema.

Da questo ragionamento sono partiti Marco Marradini e l’organizzazione del Bicinema per presentare la rassegna che parte stasera alle 21.30 nel parco di Bussoladomani fino a sabato. Si chiama Cameo termine cinematografico che rappresenta lo scambio, il continuo apparire e appartenersi. Cameo vuole essere un’esplorazione, un viaggio di ricerca che suggerisca la potenza poetica delle immagini e delle note che l’accompagnano. La rassegna è composta dalla proiezione di tre film e da un concerto, sabato, insolito, sul palcoscenico la band di Alessandro Baroni, in arte Oh Baro, artista viareggino che con canzoni influenzate dai cantautori classici e dai pionieri dell’hip hop ha vinto il premio della critica del “Festival della Musica di Viareggio – La notte dei Desideri”.

Il live è accompagnato da un software di intelligenza artificiale concepito da Serotonic: collettivo licale. L’app. trasforma la musica in immagini, impulsi visivi e disegni che danno vita alla multimedialità dell’arte. Cameo parte stasera con Searching For Sugar Man, documentario che ricostruisce la storia di Sixto Rodriguez, giovane cantautore. Domani Control, biopic diventato un cult. Anton Corbijn porta sullo schermo uno studio in bianco e nero sulla vita e morte di Ian Curtis cantante dei Joy Division. Cameo finisce giovedì con Climax strana odissea ideata e diretta da Gaspar Noé.