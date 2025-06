Cinema cinese. L’incontro a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI

Un incontro tra culture, media e istituzioni, quello che si terrà domani, alle 17.30, nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, la Guang Hua Cultures et Media, il gruppo editoriale e di informazione transnazionale e che conta sui social 130 milioni di abbonati su WeChat e 940 milioni su Weibo mentre Douyin ha al suo attivo 1 miliardo e 12 milioni followers, che cura l’organizzazione della Mostra Cinematografica Cinese in Italia, patrocinata dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e da altri importanti enti della RPC, presenterà la IX Mostra cinematografica cinese in Italia che, partita da La Spezia a inizio maggio sta attraversando l’Italia e si concluderà, a dicembre, a Roma.

Per l’occasione, per cui il Comune di Forte dei Marmi e la Fondazione Villa Bertelli hanno invitato il Console Generale YIN QI della Repubblica Popolare cinese a Firenze, la Guang Hua Cultures Media, che con i propri uffici e redazioni è presente in tutta Europa e cura la pubblicazione di quotidiani, settiminali e mensili e investe ingenti risorse umane ed economiche nelle nuove tecnologie che riguardano l’informazione a 360 gradi, consegnerà un riconoscimento al Maestro Andrea Bocelli, rappresentato da un familiare, al sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi e al presidente della Fondazione Ermindo Tucci.

In un evento, a ingresso libero al termine del quale sarà offerto un cocktail di benvenuto a tutti gli ospiti presenti, per scoprire, conoscere e incontrare la visione e il pensiero del cinema e della cultura cinese.