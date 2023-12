Ciclopista da via Vico al lungomare. Sarà pronta per l’estate 2025

Per l’estate 2025 sarà possibile il collegamento ciclopedonale tra via Vico e il lungomare. E’ stato infatti affidato all’ingegner Roberta Ferrandi di Carrara (per 44.788,64 euro) il progetto di fattibilità tecnico-economica ed autorizzazione paesaggistica al fine di avviare le procedure per attuare l’intervento: prende dunque corpo l’idea proposta anni fa dal delegato ai lavori pubblici e ambiente Enrico Ghiselli Enrico che già aveva commissionato a due giovani architetti assunti a termine in Comune, di predisporre vari elaborati per piste ciclabili. Il tema preminente era infatti di collegare la ciclabile che attualmente porta dalla stazione di Querceta fino alla rotonda tra via Vico e la via Provinciale (rotonda dei delfini) fino alla pista ciclabile sopra il fosso coperto che da via Della Barbiera va al Mercato Coperto di Forte, e da qui raggiungere il viale a mare (la Tirrenica per intenderci).

La pista dovrebbe svilupparsi lungo la via Emilia (dalla rotonda dei delfini verso Massa), per avere un attraversamento a chiamata (come quello presente tra la via di scorrimento a Pietrasanta e il viale Apua), e poi trovare un inserimento sul lato Massa della Provinciale, con parti tra i tigli e le proprietà limitrofe lato Massa, e in parte con parti a sbalzo (molto interessanti dal punto di vista architettonico): in sostanza lungo lo scannafosso verrebbero create delle passerelle di acciaio pavimentate in legno per dare continuità al percorso, fino a raggiungere la porzione che interseca la via Della Barbiera o a mare della stessa, per raccordarsi con la ciclabile sul fosso coperto che da anni collega la stessa via Della Barbiera con il Mercato coperto, da cui, si dovrà trovare il collegamento con la tirrenica sul viale a mare.

Sarà pertanto compito del tecnico incaricato giorni fa dal dirigente, proporre le soluzioni ottimali, pur sulla base degli studi fatti anni fa, così da concretizzare quel progetto caldeggiato dal consigliere delegato Ghiselli, che mira ad un paese sempre più eco-sostenibile. L’esecuzione dell’opera interferirà con la circolazione di via Provinciale che, presumibilmente, verrà organzizata a senso unico nei tratti di cantiere. La conclusione del collegamento a due ruote tra la parte a monti col lungomare è prevista per l’estate 2025.

Francesca Navari