Cibo per i bisognosi. Raccolta al supermarket

Torna la raccolta di generi alimentari e di prima necessità alla Conad di Massarosa grazie alla nuova gestione affidata alla direttrice Rosa della Sbarba. Come già avveniva in passato, è stato collocato un carrello dove i clienti potranno donare generi alimentari (e non( destinati ai due centri Caritas presenti sul territorio di Massarosa, il “Cinque spighe” e il “Ti ascolto”.

L’iniziativa cerca di dare una risposta concreta alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà in questa fase delicata dal punto di vista economico e lavorativo. Periodicamente, i beni verranno recuperati grazie ai volontari e al presidente della Consulta del Volontariato massarosese Lando ’Rino’ Del Greco. Alcuni annunci nel supermercato, durante la giornata, ricorderanno ai clienti del supermercato che è possibile fare queste donazioni.

"Ringrazio tutti coloro che con un loro gesto, seppur piccolo, faranno invece una grande azione di generosità verso chi ha più bisogno – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – e un grazie va anche alla gestione del punto vendita, alla direttrice e a tutti i volontari che permettono di realizzare questa raccolta". Soddisfatta anche la sindaca Simona Barsotti: "La nostra comunità è una comunità solidale e noi ne siamo orgogliosi – commenta la prima cittadina –; i cittadini, le associazioni, le imprese, insieme per non lasciare mai nessuno indietro".

"Come Consulta siamo sempre a disposizione per cercare di dare una mano – aggiunge il presidente della Consulta del volontariato Rino Del Greco –; l’appello è a tutti i cittadini perché contribuiscano a questa raccolta e ci aiutino ad aiutare".

Marco Principini