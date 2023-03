Che cos’è di destra e cosa di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra. Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra. Fare il bagno nella vasca è di destra. Far la doccia invece è di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra. Di contrabbando è di sinistra. Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra".

Così cantava nel 1994, quasi trent’anni fa, Giorgio Gaber. Uno che amava la Versilia (l’aveva scelta come sua terra d’adozione, dopo aver dormito una notte in macchina con la moglie), scoperta grazie al suo paroliere: quel Sandro Luporini che dopo essere emigrato per molti anni, prima a Roma e poi a Milano, oggi è tornato a vivere al Terminetto.