Chanel sbarca al Forte. La maison apre i battenti, ci sono già luogo e data

Forte dei Marmi (Lucca), 29 febbraio 2024 – Da Place Vendome a via Carducci. La notizia è di quelle che danno un’ulteriore scossa al commercio: per la prossima estate il marchio super lusso Canel aprirà una propria maxi boutique monomarca. Lo spazio è quello del negozio di antiquariato "Il Forte Arte" che vanta una lunga storia: l’allora "Antichità Il Forte" fu lanciata da Luciano Lazzeretti esperto del settore e poi nel 2004 passata di mano a Patrizia Grigolini.

Proprio recentemente il fondo è stato liberato e presto sarebbero previsti i lavori di ristrutturazione che preannunciano l’arrivo della top maison francese che punta a entrare a gamba tesa nel tessuto economico del paese: infatti secondo i bene informati Chanel _ oltre ad aver acquistato le mura dell’ex antiquariato strutturato su due piani _ avrebbe rilevato anche i due fondi adiacenti (in sostanza quello di Borsalino e l’altro di abbigliamento) per allargare la propria proposta.

Non solo: i referenti della maison avrebbero espresso la necessità anche di poter contare sugli spazi di un quarto fondo dall’altro lato della strada per realizzare un magazzino di appoggio al grande punto vendita. Che la griffe francese che ha lanciato le iconiche borse senza tempo fosse interessata a sbarcare a Forte dei Marmi era cosa nota visto che lo scorso anno ci fu un ingresso in punta di piedi quando Chanel allestì gli spazi di Villa Volpi (sempre su via Carducci) per creare una sorta di salotto dedicato a eventi privati con clientela ormai fidelizzata. Evidentemente quell’esperienza ha convinto ad investire, tanto che l’opening Chanel, che era fissato nel 2025, è stato anticipato di un anno evidenziando il grande interesse el gruppo LVMH a conquistare una ribalta in Versilia, contribuendo, tra l’altro, ad allargare il circuito dello shopping che ha sempre visto via Carducci fuori dall’anello d’eccellenza del passeggio e che adesso sarà valorizzata dalle linee dettate dalla mitica Cocò.

Sarebbe invece in battuta di arresto l’annunciato arrivo di Hermès nell’immobile del ristorante Bread su viale Morin ma il brand francese non sarebbe ancora intenzionato a mollare la possibilità di avere vetrine a Forte dei Marmi, alla luce poi dei nuovi investimenti del settore luxury fashion. Punto interrogativo sulla riapertura di Balenciaga: rumors metterebbero in dubbio il ritorno della griffe che porta il nome del couturier spagnolo nella strategica posizione angolare davanti a piazza Marconi.