"Cestini intasati di spazzatura a Pietrasanta: "Che degrado!""

Le foto parlano da sole: sacchetti di rifiuti pigiati nei cestini fino a farli scoppiare più altri abbandonati in terra insieme a bottiglie di vetro, pacchetti di sigarette e molto altro. Il festival del degrado ha raggiunto la piazza di Vallecchia, vicino alla pieve di Santo Stefano (nella foto) con la rimozione effettuata poi da Ersu su input dell’ufficio ambiente del Comune. A far emergere la bruttura era stata l’associazione ambientalista “Plastic Free“. "Siamo amareggiate – scrivono le referenti Sara e Jessica – da questi atteggiamenti che rendono necessario sia un controllo maggiore sia campagne di sensibilizzazione anche con l’aiuto del Comune. Il degrado urbano incombe nelle nostre città, la dispersione e l’accumulo di materie plastiche e mozziconi non accenna a diminuire. Noi non ci scoraggiamo e continueremo a sensibilizzare la popolazione, partendo dai più giovani, promuovendo il rispetto e la tutela dell ambiente". Le volontarie, che segnalano anche i mozziconi di sigaretta in terra all’entrata dell’ospedale Versilia nonostante la presenza di una zona fumatori, si appellano al Comune: "La nostra associazione dovrebbe essere sostenuta di più. Questa battaglia contro i rifiuti ha bisogno di più sostegno da parte di tutte le istituzioni presenti sul territorio: il problema riguarda tutti".

L’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, che ha provveduto a contattare Ersu per rimuovere i rifiuti a Vallecchia, raccoglie l’invito: "Abbiamo sempre patrocinato le lodevoli iniziative di ’Plastic Free’ e ’Fare ’Verde’. Quando possibile ho anche partecipato. Inoltre con l’assessore alla polizia municipale Cosci abbiamo convenuto sulla necessità di tornare ad impiegare le telecamere mobili nei punti più critici per pizzicare i responsabili di questi gesti di inciviltà".

d.m.