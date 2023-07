Centro per l’impiego Aperto lo sportello

L’assessore alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e il sindaco Maurizio Verona hanno inaugurato il nuovo

sportello decentrato di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Il servizio, rivolto a cittadini e imprese sarà operativo ogni martedì dalle 9 alle 13 al Municipio a Pontestazzemese. I criteri che hanno portato alla collocazione del

punto decentrato a Stazzema sono la maggiore distanza rispetto alla sede del Centro per l’Impiego di competenza, ovvero il Cpi Versilia a Viareggio, e la posizione geografica del Comune, unico in Versilia ad essere completamente montano e articolato in numerose frazioni.