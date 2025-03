Centro operativo comunale. Via libera al rinnovamento

Potenziamento in vista per il Centro operativo comunale (Coc), nel seminterrato del municipio di piazza Matteotti (lato Viareggio) grazie ai 40.500 euro assegnati dalla Regione per migliorare la sala della Protezione civile. Il Comune, che parteciperà alle spese con una piccola quota, aveva partecipato a un bando finalizzato al potenziamento di queste strutture e delle strumentazioni utilizzate nella gestione delle emergenze.

Già allestite, e funzionanti, quattro postazioni informatiche e un ledwall dove saranno monitorate, contemporaneamente, telecamere, stazioni meteo e mappe del territorio. Entro fine mese sarà completata invece l’attivazione di tutte le attrezzature informatiche e degli apparati radio e ricetrasmittenti, per migliorare le comunicazioni e il "tracking" delle squadre in servizio sul campo superando anche quelle zone più suscettibili a livello idrogeologico e idraulico (Strettoia, Vitoio e Valdicastello).

Il Comune, attraverso l’ufficio di settore, aveva partecipato lo scorso luglio al bando aperto dalla Regione risultando uno dei 12 enti assegnatari dei fondi regionali, a fronte di 109 domande presentate.