Centri estivi comunali. Stanziati 90mila euro

Con la fine della scuola dietro l’angolo, si avvicina per le famiglie il tempo di pensare all’organizzazione estiva. Il Comune prova a venire incontro ai genitori lavoratori tramite l’organizzazione dei centri estivi: Pluriservizi, su input dell’ente, ha ideato il progetto ’Camaiore Sports Academy 2024’, che prevede attività che saranno organizzate in gruppi autonomi per età prescolare (3-5 anni), scuola primaria (6-9 anni) e alla secondaria di primo grado (10-14 anni), con la partecipazione di bambini e adolescenti con disalibilità inseriti in un contesto inclusivo con il gruppo dei pari e l’ausilio di educatori dedicati. Le attività saranno svolte dal 17 giugno al 12 luglio; e poi dal 15 luglio al 9 agosto, con turni mattutini (8,30-13) e pomeridiani (14-18). Pluriservizi ha previsto la possibilità di accogliere fino a 150 bambini suddivisi in 10 gruppi di allievi, con l’unica limitazione dei gruppi in età prescolare che non potranno essere più di quattro.

Inoltre, il Comune prevede un contributo da erogare alle famiglie perché possano prendere parte al servizio. Lo stanziamento previsto dall’ente è di circa 90mila euro. I contributi saranno erogati in base all’Isee: per chi si iscrive alle attività mattutine, 200 euro alle famiglie con Isee fino a 7mila euro (più 220 euro per ogni altro figlio); 150 euro fino a 14mila (180 altri figli); 120 fino a 24mila (156); 80 fino a 35mila (124). Per il pomeriggio, 176 euro fino a 7mila di Isee (194 altri figli); 132 fino a 14mila (159); 106 fino a 24mila (127); 70 fino a 35mila (109). Per i bambini con disabilità, la quota comprensiva di mattina e pomeriggio è 947 euro fino a 7mila di Isee; 897 fino a 14mila; 867 fino a 24mila; 827 fino a 35mila; 747 oltre i 35mila.