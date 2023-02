"Centocinquanta" subito esaurito Un regalo che è piaciuto tantissimo

E’ andato subito esaurito e tanti viareggini e versiliesi avevano prenotato la copia de "La Nazione" di ieri per accaparrarsi "Centocinquanta", l’originale libro sull’anniversario del Carnevale di Viareggio realizzato dalla nostra redazione con foto attuali e storiche, e contributi su ogni aspetto della manifestazione popolare più importante della costa toscana.

Le origini che si perdono nella notte dei tempi, la nascita della sfilata a Viareggio, le maschere e la musica, il rapporto tra i carristi e i costruttori dei velieri, la cucina tipica: tutto quello che ha reso grande e unico nel mondo il Carnevale di Viareggio, con i carri imitati ma mai eguagliati da nessuna altra città. "Centocinquanta" è un successo che condividiamo con i nostri lettori, che sono la ragione dell’esistenza di una testata storica qual è "La Nazione"; e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i Comuni di Viareggio e di Lucca, la Fondazione Carnevale, la Provincia di Lucca e Maria Pacini Fazzi Editore. Questo libro resterà nelle case dei viareggini a ricordare il 150° anniversario della nascita dei corsi di Carnevale. E siamo già al lavoro per cercare di realizzare una ristampa per tutti quei lettori che ieri non sono riusciti a trovare "Centocinquanta".