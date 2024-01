Cede il bordo strada. Transenne a Vallecchia

Disagi in via Pozzone, a Vallecchia, dove a causa delle recenti piogge uno smottamento ha causato l’apertura di alcune crepe nel terreno a bordo strada per un tratto di 7-8 metri. Per fortuna nessuna famiglia è rimasta isolata e l’accesso verrà quindi garantito seppur con un restringimento della carreggiata. Sul posto l’ufficio tecnico del Comune, con la zona transennata insieme al posizionamento di un telo per evitare che le prossime piogge provochino ulteriori conseguenze. Nei prossimi giorni verrà valutata l’opera di consolidamento necessaria per risolvere le criticità. Lunedì invece riparte la messa in sicurezza di via Albetreta, a Strettoia, legata alla frana di due mesi fa. Per 15 giorni scatterà il divieto di transito nel tratto a monte del civico 28. In base all’andamento del cantiere e alle condizioni di sicurezza, sarà concesso il transito ai residenti e domiciliati che vivono a monte dell’interruzione oltre che ai mezzi di soccorso in servizio d’emergenza.