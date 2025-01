C’è una possibilità per l’ex caserma. La Provincia ha individuato un bando. E cerca la sponda di Comune e Isyl

La strada per il recupero dell’ex caserma dei Carabinieri, affacciata su piazza Mazzini, potrebbe passare da Roma. La Provincia di Lucca, proprietaria dell’immobile, ha infatti individuato un bando del Segretariato generale della presidenza del Consiglio dei Ministri riservato alle amministrazioni pubbliche che consentirebbe di ottenere i fondi utili al recupero e alla riqualificazione dell’edificio vuoto da ormai vent’anni.

Sarà questo il tema del confronto che l’amministrazione provinciale di Lucca ha già richiesto al Comune di Viareggio e alla Fondazione Isyl, che dovrà essere fissato entro fine gennaio, in tempo utile per poter inviare la manifestazione d’interesse al Segretariato generale per poi formalizzare, successivamente (entro il 16 febbraio), la domanda di partecipazione al bando pubblico. I tre soggetti hanno infatti siglato un accordo nel luglio 2023 con l’obiettivo di creare nell’ex edificio militare di Viareggio il centro “ITS Academy” di formazione di Istituti Tecnologici Superiori con la disponibilità della Isyl all’organizzazione e alla gestione di uno spazio per la diffusione della tradizione della nautica e della cantieristica viareggina.

"Grazie al lavoro dei nostri uffici tecnici che hanno scovato le possibilità di questo bando pubblico del governo – dichiara il presidente Marcello Pierucci – si apre un canale importante per ottenere le risorse necessarie a far partire i lavori di ristrutturazione e recupero dell’ex Caserma di Viareggio che l’ente di Palazzo Ducale, negli ultimi tempi, ha messo in sicurezza con alcuni interventi conservativi essendo un edificio dismesso da diversi anni. Siamo certi che il Comune di Viareggio, che potrà partecipare insieme a noi al bando, sappia cogliere l’occasione che aspettavamo: recuperare un grande immobile nel centro della città da destinare alla formazione delle professioni della nautica. Un’operazione che quindi ci consentirebbe di restituire a Viareggio un grande contenitore con un contenuto di alto valore didattico-educativo e qualificante".

Il bando in questione riguarda i “Piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione, nonché per l’attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico”. Un’opportunità che si riferisce proprio agli immobili in disuso per i quali sono previsti progetti ad uso pubblico. Tra l’altro si tratta di un bando pubblico in cui vengono attribuiti punteggi premianti (+ 25 punti) nel caso in cui la domanda di partecipazione venga presentata dai Comuni in quanto amministrazioni locali di prossimità, siano inoltre previste quote di cofinanziamento di enti pubblici e partenariati pubblico-privati, e sia presente un piano di sviluppo congiunto.

L’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun piano di sviluppo è pari a 10 milioni di euro. Il piano di sviluppo deve avere un valore complessivo, come risultante dai quadri economici degli interventi che lo costituiscono, non inferiore a 1,5 milioni di euro.