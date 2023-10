Cassetto della memoria: Biografie a Viareggio (L'Unitre Versilia)

Viareggio

L’Unitre Viareggio-Versilia, presidente Paolo Fornaciari, (foto) nell’anno di celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini, ha aderito al progetto “Biografie: dai cassetti della memoria”, lanciato dall’Associazione

Culturale Auriga. Al progetto, che ha il fine di conservare e tramandare i ricordi di ognuno e per costituire un patrimonio

culturale di “comunità”, può aderire chiunque. Chi lo desidera, sarà contattato per fissare un appuntamento e narrare, o in presenza o online, le memorie che, dopo essere state elaborate, saranno stampate per la realizzazione di un libro personale che sarà consegnato nel numero di copie desiderate. Informazioni al numero 371 5310525.