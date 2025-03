Caso Seveso: il gip oggi si esprime. Attesa sulla decisione del giudice

C’è attesa per l’udienza preliminare di stamani, in occasione della quale il gip di Lucca deciderà se rinviare a giudizio l’ex assessore al sociale (oggi consigliera di opposizione) Simona Seveso e del suo compagno Francesco Polacci, così come richiesto dal pubblico ministero Domenico Manzione. Le accuse sono di truffa aggravata, appopriazione indebita e sostituzione di persona. Il Comune sarà rappresentato dall’avvocato Claudia Selmi: in caso di processo l’amministrazione comunale ha deliberato di costituirsi parte civile. Tre sono, in estrema sintesi, i fatti contestati: l’affidamento dello Sportello di ascolto psicologico alla fidanzata del figlio della Seveso (con patrocinio e contributo del Comune); la richiesta di risorse all’amministrazione per le Vacanze anziani e il torneo di burraco di beneficenza, i cui proventi (4730 euro) sono transitati dal conto corrente personale di Francesco Polacci. Tutti episodi in cui i progetti erano presentati dall’ex Auser ma protocollati con una firma che la presidente dell’associazione, Franca Amadei, ha disconosciuto.