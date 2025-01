Caso Ponte-Pro Loco. Mercoledì il consiglio

E’ fissata per mercoledì prossimo alle 21 la seduta di consiglio della Pro Loco con la presenza dei rappresentanti di tutte contrade. Un appuntamento non da poco, che segue l’atto di citazione presentato dal Ponte (che sarà presente in consiglio, visto che la frizione in atto non osta a tale diritto) dopo la pesante squalifica formalizzata dalla precedente dirigenza, con restituzione di tutti i titoli vinti nel 2024.

Infatti l’ultimo Palio dei Micci ha visto trionfare il Ponte, con insistenti le voci su una presunta scorrettezza messa del fantino. Da lì la decisione della Pro Loco di affidare la perizia a un’agenzia investigativa che ha escluso l’uso di un chiodo o di un taser (erano queste le ipotesi in ballo).

E’ stata la commissione etica a optare per la sanzione del Ponte con inibizione per 10 anni del fantino dal Palio, inibizione di 4 anni per il presidente del Ponte, Francesco Sarti e pagamento della perizia investigativa con non assegnazione della Coppa del Presidente.

Nei giorni scorsi il Ponte ha presentato ricorso in tribunale e il primo consiglio si preannuncia con le scintille. "Conto su un confronto civile – premette il presidente della Pro Loco, Antonio Giorgi – noi non siamo mai entrati nel merito: ci siamo trovati in eredità una decisione che era stata presa e abbiamo voluto mantenerla, come del resto è sempre accaduto in passato. Ricordo che quando ci sono state squalifiche di contradee, contradaioli o presidenti, nonostante l’avvicendamento tra un mansato e l’altro, la situazione è sempre rimasta tale".