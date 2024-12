Caso Monte Altissimo. Gli ambientalisti denunciano il sindaco

Le associazioni Cipit Seravezza, La Voce degli Alberi e Tutela Ambientale Versilia di Pietrasanta, Amici della Terra Club Versilia di Forte dei Marmi hanno incaricato l’avvocato Gabriele Dalle Luche di Pietrasanta di presentare denuncia – querela alla Procura contro il sindaco Lorenzo Alessandrini. La questione fa riferimento al 30 giugno 2023 quando, in consiglio comunale, il primo cittadino si sarebbe rivolto ai partecipanti ad una pacifica e autorizzata protesta, promossa proprio dalle associazioni ambientaliste ecologiste e civiche, con espressioni ritenute "diffamatorie e gravemente lesive della reputazione e dell’immagine di dette associazioni e dei suoi rappresentanti". L’episodio si verificò in occasione della protesta innanzi al Palazzo Comunale che risultò chiuso, orientata a manifestare dissenso per l’ipotesi di alienazione del Monte Altissimo e del Monte Pelato che avrebbe dovuto porre fine al contenzioso ultratrentennale con Henraux.