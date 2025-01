Case Erp di Pontestazzemese. Soldi per i nuovi infissi

Finanziata la sostituzione degli infissi alle case popolari di via Molin de’ Giusti a Pontestazzemese. Erp, grazie ad un atto di indirizzo chiesto dal sindaco Maurizio Verona, destinerà 100mila euro circa per la sostituzione di tutti gli infissi esterni degli otto appartamenti del condominio.

L’intervento è già iniziato con l’installazione di due nuovi portoncini di ingresso, visto che i precedenti erano rotti e non più funzionali. In condizioni non buone risultano anche le finestre e le persiane. "Il resto dell’intervento ci sarà nei prossimi mesi – spiega il primo cittadino Maurizio Verona – non appena conclusa una pratica tecnica, essendo che lo stabile ha il vincolo storico. Sarà anche l’occasione per incontrare gli inquilini e metterli al corrente del nuovo regolamento sottoscritto da Erp e che abbiamo approvato di recente in consiglio comunale. Gli inquilini infatti sono responsabili della manutenzione ordinaria. Perciò chiediamo una maggiore attenzione agli spazi condivisi, altrimenti le spese di eventuali interventi futuri saranno a carico loro".