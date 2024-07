Carnival Summer Show. Carri e coreografie lo spettacolo in Cittadella

Una serata, la seconda, dedicata al divertimento, al colore e alla musica che caratterizzano la città e la sua manifestazione più importante, non solo nel mese di febbraio, ma, adesso, anche sotto la calura estiva. Domani sera, infatti, il Carnival Summer Show tornerà in piazza Burlamacco, alla Cittadella e al Museo del Carnevale che, per l’occasione, rimarrà aperto eccezionalmente con orario 9-13 e 18-23.

La festa si aprirà alle 18, con attività dedicate ai bambini, come laboratori di aquiloni, cartapesta, giochi giganti in legno e animazioni, per dare il via, alle 21, allo spettacolo che sarà aperto dall’arrivo di Burlamacco e Ondina, con le maschere rionali e la Filarmonica Versilia.

Sarà poi la sfilata dei sei carri allegorici dell’edizione 2024, al centro della Cittadella, ad animare la serata e a regalare spettacolo ed emozioni, con “Bla Bla Bar” di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini, “Octopus 5.0 La rivoluzione artificiale” di Luigi Bonetti, “Il profumo delle rose nelle spine” di Carlo e Lorenzo Lombardi, “Più denti!!! The world’s greatest show” di Luca Bertozzi, il carro vincitore “Va dove ti porta il cuore” di Jacopo Allegrucci ed il carro di seconda categoria “Magie di Carnevale” di Luciano Tomei e Antonino Croci. Ogni costruzione proporrà i propri movimenti, mentre i figuranti si esibiranno con le coreografie, per lasciare spazio, dalle 22.45, alla musica di Andrea Paci Dj.

Ma il Carnival Summer Show continuerà, e si concluderà, domenica 28 luglio, spostandosi dalla Cittadella alla Pineta di Ponente, in viale Capponi, con la sfilata delle Mascherate in gruppo, Maschere isolate e lo spettacolo musicale “L’inCanto dei Rioni 2024” al Teatro Estate, riportando, in Pineta, uno spettacolo che non aveva luogo dal 1927. Tornando, in seguito, il 10 agosto, nella piazza della Cittadella, per la “Notte dei bozzetti“ e la presentazione dei progetti delle costruzioni degli artisti della cartapesta, e l’11 agosto, il concerto, ad ingresso gratuito, de Il Solito Dandy, artista ormai legato alla manifestazione viareggina e che lo ha visto partecipare, alla scorsa edizione, come direttore artistico dell’Incanto dei Rioni.