Viareggio, il Carnevale dei record pronto per il martedì Grasso: sfilata in notturna

Alcune maschere al Carnevale di Viareggio (Umicini)

Viareggio, 20 febbraio 2023 – Il Carnevale di Viareggio si appresta a vivere il gran finale dell'edizione 2023, che coincide con i suoi 150 anni di vita. Domani, giorno in cui si festeggia il martedì grasso, sui viali a mare è in programma il quinto corso mascherato che, iniziando alle 17, si svolgerà quasi completamente in notturna.

E che sarà preceduto da una esibizione degli Extraliscio, duo musicale già protagonista al Festival di Sanremo dello scorso anno. Un'edizione da record, quella che è andata in scena fino ad oggi, con i primi quattro appuntamenti che, dopo due edizioni caratterizzate dalle limitazioni legate al covid, complice il bel tempo hanno fatto segnare il pienone.

Un grande successo dunque nel primo vero Carnevale senza restrizioni dopo gli anni del covid che hanno fortemente messo in crisi anche questo settore. Una grande voglia di festa che si è trasformata in corsi mascherati che fin qui hanno riscosso grande successo e apprezzamento, con anche diversi vip che hanno voluto provare l’ebrezza di sfilare, in alcuni casi in incognito.