Carnevale di Viareggio, l’ultimo corso illuminato dai fuochi. Verdetti ed emozioni

Pronti a indossare la maschera e a immergersi nel clima festaiolo dell’ultimo corso mascherato: stasera i verdetti e poi lo spettacolo pirotecnico

Viareggio (Lucca), 25 febbraio 2023 – Sembra ieri, quando provavamo a immaginare questo Carnevale. Il centocinquantesimo. Noi che abbiamo ascoltato per la prima volta “La maschera ride“ degli Extraliscio; o riso al Festival di Burlamacco e cantato “Maschere“ con Massimiliano Marchetti. Che abbiamo guardato la Burlamacca salire sul pennone, i carri cominciare a muoversi, le mascherate inchinarsi tra la folla dei Viali e sfilare sulla Mura di Lucca (è successo anche questo). E iniziato a pronosticare classifiche, a progettare il costume strambo per la sfilata delle maschere del rione Darsena. Sembra ieri ma è passato un mese, scivolato leggero come i giorni di vacanza. Per l’ultima volta quest’anno ci dipingeremo il sorriso sul volto e faremo ciò che ci viene più naturale: il Carnevale. Stasera i carristi spengeranno 150 candeline della maxi torta della Fondazione, ripresi sul maxi schermo. Per qualche costruttore sarà tempo di sognare in grande, dopo essersi goduto la gioia per la promozione di categoria; per altri, raggiunti dalla retrocessione, di ripartire dopo un passo indietro. Sorrisi e lacrime, dopo i verdetti, saranno illuminati dallo spettacolo pirotecnico che anticiperà l’ammaina bandiera. La sfilata e gli ospiti . Burlamacco e Ondina oggi, alle 15.30, torneranno in via Regia...