Carnevale di Viareggio, Sgarbi sul palco: "Il sindaco sono io. E la festa è proprio un bel-vedere"

Vittorio Sgarbi al Carnevale di Viareggio (Foto Umicini)

Viareggio, 22 febbraio 2023 – Centicinquant’anni fa, secondo la tradizione che si perde nel mito, la vis polemica del primo Carnevale viareggino fu indirizzata contro l’esattore delle tasse lucchese Piatti. Era il Martedì Grasso del 1873, giorno della primissima sfilata di "legni" sulla via Regia. Ieri era di nuovo Martedì Grasso, il "corso dei viareggini". Ma per ritrovare il guizzo polemico d’un tempo è servito un forestiero: Vittorio Sgarbi si è abbattuto sul quinto corso mascherato come un uragano. Ha fatto il Carnevale nel Carnevale, alimentando l’ironia dialettica col sindaco Giorgio Del Ghingaro a pochi giorni dalla (presunta, a questo punto) riconciliazione dopo le bordate incrociate sulla riqualificazione del Belvedere Puccini. Il sottosegretario alla cultura è salito sul palco di Piazza Mazzini e "l’ha toccata piano", come si dice oggi: ha arringato la folla presente al concerto degli Extraliscio, prima di lanciare l’affondo: "Sono io il sindaco di Viareggio", ha gridato Sgarbi. Poi l’omaggio al Carnevale, con una certezza finale: "Sarà proprio... un bel vedere", e chi vuole leggerlo tutto attaccato e con la maiuscola, conoscendo la vis polemica del sottosegretario, probabilmente avrà visto giusto. E già prima del triplice scoppio del cannone, i rumor si inseguivano raccontando di un Del...