A Viareggio è sempre Carnevale. L’assalto alla Cittadella per il Summer Show. Carri come scenografia

Viareggio, 22 luglio 2024 – Voglia di Carnevale, voglia di divertirsi e di mascherarsi fuori stagione. La risposta del popolo di Burlamacco – ma anche di tanti turisti e villeggianti – è stata eccezionale sabato sera in occasione del Carnival Summer Show, una sorta di Carnevale estivo allestito nel piazzale della Cittadella. Sei carri fatti uscire dagli hangar e sistemati quasi a fare da scenografia teatrale – con movimenti al completo e figuranti a ballare – la musica di Andrea Paci dj e il resto, come si dice, viene da sé. Piazzale della Cittadella gremito come forse in pochi si immaginavano e speravano alla Cittadella. Tanti accorsi per vedere un’ultima volta i carri che abbiamo visto sfilare sui viali a mare lo scorso febbraio, ma tanti altri arrivati semplicemente per trascorrere un sabato sera diverso. In allegria, insieme a Burlamacco e Ondina, che, ovviamente, hanno fatto da padroni di casa alla serata. Poi via ai balli con una piazza che si muoveva all’unisono al ritmo delle canzoni classiche e nuove del Carnevale, alternate con quelle più da discoteca. Insomma un successone, un esperimento da ripetere. In attesa poi del gala di agosto con la presentazione dei bozzetti di tutte le costruzioni dalla Prima categoria alle maschere isolate. Rispetto al recente passato tornerà anche un po’ di satira politica. Il che non guasta affatto.