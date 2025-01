Capodanno vista mare. Spettacolo in piazza. Musica e fuochi d’artificio per gli oltre settemila

Una grande festa che ha radunato migliaia di persone in piazza per una grande festa, celebrando e aspettando il nuovo anno insieme. Oltre settemila persone hanno festeggiato l’arrivo del 2025 in piazza Mazzini a Viareggio: successo di pubblico per San Silvestro vista Mare, l’ormai tradizionale festa di fine anno, voluta dall’Amministrazione Del Ghingaro giunta quest’anno alla sua quinta edizione. A partire dalle 22.30 sul palco, allestito lato monti, si sono alternati momenti di animazione, giochi e musica dal vivo con “Crazy 90s – il party anni 90 più pazzo che c’è“, un progetto incentrato sulla musica dance con dj, vocalist, ballerine, mascotte e tantissimi effetti di luce. Coinvolgente e divertente, ha accompagnato tutti verso il fatidico rintocco, che ha dato il via ai festeggiamenti. Alla mezzanotte, i saluti istituzionali dell’assessore Alessandro Meciani e il count down sul maxi schermo per brindare insieme al nuovo anno. Novità assoluta, lo spettacolo pirotecnico: 15 minuti circa di fuochi d’artificio a cura della Pirotecnica Morsani, azienda leader nel settore e fornitrice degli ultimi anni anche del Carnevale di Viareggio. Tutti con la testa all’insù per ammirare il gioco di luci, proprio a pochi passi dal mare.

Dopo i fuochi, lo straordinario dj set con Lorenzo Lippi by Radio M2O e la partecipazione di Ale Lippi, speaker di Radio M2O, per una festa che è andata avanti fino a notte inoltrata. Mattatore della serata la voce del Carnevale Daniele Maffei disturbato dalle incursioni imprevedibili di Giusy Muratore: coppia inedita ma azzeccata, che ha fatto divertire e ha coinvolto il pubblico in improbabili interviste.