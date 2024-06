Capannina, show unico. Jerry Calà col figlio Johnny

Assaggio di stagione estiva alla Capannina di Franceschi della famiglia Guidi. Con una sorpresa davvero speciale che si è consumata lo scorso weekend: Jerry Calà, presenza ormai inossidabile del locale, infatti si è presentato sul palco assieme al figlio Johnny (apparso sotto la regia del padre in alcuni film e nel videoclip della canzone Un’altra estate che va) che lo accompagna con la chitarra. I due faranno coppia anche nel prossimo appuntamento musicale fissato in calendario alla Capannina il 12 luglio. Lo show di Jerry Calà come al solito si è dimostrato coinvolgente: ad aprire la performance l’immancabile brano "Maracaibo" ormai biglietto da visita che fa scatenare il pubblico in pista in una carrellata di canzoni senza tempo. Persone di ogni età apprezzano questo momento che ha fatto della Capannina un must nell’intrattenimento evergreen: anche l’eccezionale presenza del figlio Johnny ha dismostrato come Calà riesca a dar spazio e catturare le nuove generazioni.