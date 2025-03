Cantieri aperti in tutta la Versilia. Investimenti per oltre 40 milioni

Work in progress, per citare un carro di Carnevale del campione in carica Carlo Lombardi. Sono tanti i progetti legati all’edilizia scolastica avviati in Versilia dalla provincia di Lucca. Con il dirigente dell’edilizia scolastica Fabrizio Mechini facciamo un punto (in ordine sparso) sullo stato dei cantieri.

Istituto Galilei (Viareggio). L’anno scorso sono partiti i lavori di ampliamento della palestra da circa un milione e mezzo, finanziati senza attingere al Pnrr. Il cantiere si dovrebbe chiudere entro la fine dell’estate, verosimilmente a luglio e con il collaudo programmato per settembre. In futuro, si procederà con l’impermeabilizzazione dei due padiglioni laboratoriali.

Istituto Piaggia (Viareggio). Dopo la demolizione della vecchia palestra, a settembre sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova struttura. Al momento, sono state realizzate le fondazioni; la consegna è prevista per il marzo 2026. Il costo dei lavori è di 4,3 milioni. In via temporanea, la Provincia ha affittato per due anni una tensostruttura per consentire agli studenti del Piaggia di praticare l’attività sportiva.

Don Lazzeri-Stagi (Pietrasanta). È partito a fine 2023 l’iter per i lavori all’istituto tecnico-liceale-artistico di Pietrasanta: un’opera che impegna la Provincia per poco più di 19 milioni e che porterà alla creazione di un nuovo polo scolastico nella Piccola Atene, con la sostituzione dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura. Nella fase attuale, le operazioni si stanno concentrando sulla bonifica dall’eternit; in estate partirà la vera e propria demolizione e i cantieri dovrebbero chiudersi per marzo 2026.

Liceo classico Carducci (Viareggio). Si è concluso l’intervento di restauro delle facciate da 800mila euro. Ora l’attenzione della Provincia si concentra sul restauro della torretta.

Liceo scientifico Barsanti e Matteucci (Viareggio). Effettuati i lavori di sistemazione del piazzale della scuola, ora la Provincia interverrà per la ristrutturazione della copertura della succursale, prevista per il mese di aprile.

Istituto Marconi (Viareggio-Seravezza). Il restauro dell’ex Collegio Colombo, che ospita i corsi dell’alberghiero, è a buon punto. L’ipotesi della Provincia è di riuscire a consegnare i lavori entro il prossimo anno scolastico. Anche la realizzazione ex novo del fabbricato che ospiterà i laboratori di sala e di cucina, tra l’ex Collegio Colombo e lo Stadio dei Pini, sta arrivando alle battute finali: anche in questo caso, per settembre si può ipotizzare il taglio del nastro del cantiere finanziato con 12 milioni di euro di fondi Pnrr. Lavori in corso per circa 4 milioni di euro anche alla succursale del Marconi, a Seravezza, dove sono in via di conclusione le opere per la nuova sala da pranzo – i lavori sono terminati, resta da piazzare il mobilio di arredo per rendere l’edificio funzionale alla didattica; in Provincia si ipotizza di arrivare a dama entro fine anno – , così come proseguono gli interventi per la nuova sede dei laboratori per gli indirizzi lapideo e meccanico: sono state gettate le fondazioni ed è stato realizzato il seminterrato. Proprio come per la palestra del Piaggia, la Provincia ha messo a disposizione degli studenti privi degli spazi necessari una soluzione alternativa, grazie a una convenzione sottoscritta con il comune di Seravezza.