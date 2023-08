Cani bagnino salvano cinque ragazzini alla spiaggia libera

I cani bagnino salvano 5 ragazzi alla spiaggia libera di ponente. I due golden retriever in servizio sono intervenuti con i loro conduttori per trarre in salvo cinque giovani sudamericani che non riuscivano più a rientrare a riva e chiedevano aiuto. E così Sandro Petrillo con Kelly, Gabriele Casini con Beatrice e Riccardo Iacopetti, bagnino della Open Service, sono intervenuti e con non poca fatica sono riusciti a portare tutti in salvo. Una volta arrivati in spiaggia i pelosi sono stati circondati da applausi e coccole. La Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande organizzazione europea dedicata alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori per il soccorso in mare. La sezione di riferimento per la Toscana opera da 6 anni sulla libera di Forte dei Marmi, altre postazioni attive a Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio Campese, Isola d’Elba Fetovaia ed il Lago di Bilancino. Nella stagione estiva 2023 con questo soccorso siamo a 4 salvataggi totali. Per di più Sics collabora fattivamente col dipartimento dei vigili del fuoco.