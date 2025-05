Candidatura a capitale dell’arte. La Piccola Atene "chiama" la Versilia

Uno per tutti, tutti per uno. Il celebre motto dei moschettieri plana in Versilia e vede un intero territorio unire le forze per un obiettivo condiviso: la candidatura di Pietrasanta a città capitale dell’arte contemporanea 2027. È l’atmosfera che si respirava giovedì nella sala consiliare del municipio di piazza Matteotti all’incontro convocato dall’amministrazione comunale, con il supporto di PromoPa Fondazione, come nuova tappa dell’iter che dovrà portare la Piccola Atene a ufficializzare la sua partecipazione entro il termine del 15 giugno deciso dal ministero della cultura.

L’appello ha avuto infatti una partecipazione massiccia vista la cinquantina di presenze sia in municipio che in videoconferenza: dal Centro arti visive alla Fondazione Versiliana, dal Museo Mitoraj al Fondazione Festival Pucciniano, oltre al Carnevale di Viareggio, Fondazione Henraux, Cosmave, albergatori e balneari, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Provincia, comuni versiliesi e altre fondazioni. "È stata davvero una bella partenza – dice il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – con tante persone e numerosi enti culturali, economici e istituzionali di tutta la Versilia determinati e carichi di entusiasmo. Si percepiva una gran voglia di partecipare e stare insieme, a prescindere dalla città da candidare". Il confronto ha riguardato i contributi che andranno presentati entro le 12,30 del 26 maggio e che dovranno arricchire i cinque progetti-pilota definiti per partecipare al bando ministeriale: rigenerazione dell’ex Camp, un evento internazionale di scultura contemporanea, creazione e gestione di un sistema di ospitalità diffusa per artisti, promozione di percorsi formativi per under 20 tra arte e benessere, e sviluppo del brand "Pietrasanta città dell’arte contemporanea".

"Un progetto di questa portata – prosegue Giovannetti – non può che nascere da una visione condivisa. La forza della nostra proposta sarà proprio nella capacità di lavorare in rete, fra comuni diversi, fondazioni diverse, associazioni, consorzi, istituti di credito, scuole e privati, valorizzando le energie e le competenze dell’intero sistema locale, dal settore estrattivo a quello artistico, creativo e commerciale, sia nelle sue espressioni consolidate sia in quelle emergenti. Vogliamo vincere, naturalmente, ma prima di tutto costruire un percorso che abbia comunque ricadute concrete e durature sull’intero territorio, per il bene della Versilia". Info [email protected] oppure 0584-795500.

Daniele Masseglia