Canale delle Gobbie, l’avviso. Il sito sarà così riattivato

Pubblicato l’avviso di adozione del piano attuativo del bacino estrattivo del Canale delle Gobbie, per il quale potranno essere presentate osservazioni entro il 20 maggio. Nei bacini estrattivi apuani, individuati dal Piano paesaggistico, la legge regionale in materia di governo del territorio assoggetta le nuove attività estrattive e la riattivazione delle cave dismesse alla preventiva approvazione di un piano attuativo. "Siamo molto soddisfatti del passo in avanti del Pabe - commenta Michele Silicani, assessore ad attività estrattive e sostenibilità ambientale - che rappresenterà anche la preziosa occasione per un incontro pubblico con gli architetti Andrea Tenerini e Maria Clelia Mele, coordinatrice del gruppo di esperti che hanno lavorato al piano. Un’opportunità di informazione e di confronto con la cittadinanza nel corso della quale avremo modo di ribadire il grande livello di innovazione di questo Pabe che prevede una felice combinazione tra l’attività estrattiva, peraltro molto contenuta, e l’assunzione di responsabilità da parte degli imprenditori che divengono anche attori di un ripristino sul piano idrogeologico e idraulico".