Campo sportivo Benelli. Copertura della tribuna. Costerà 230mila euro

Arriva la copertura della tribuna al campo sportivo Benelli. L’impianto, che ad oggi ospita un campo a 11 e tribune in cemento armato, può ospitare fino a 300 persone, e nell’ottica di potenziarne la fruibilità il Comune ha dato l’ok al progetto per la realizzazione delle coperture, per un investimento stimato da 230mila euro. "L’intervento di nuova costruzione prevede la realizzazione di una nuova copertura composta da cinque archi di legno lamellare – si legge nel documento d’indirizzo progettuale – che dal retro della struttura in cemento armato della tribuna esistente vanno a coprire le zone riservate agli spettatori a sedere. La copertura sarà realizzata con un tavolato fissato direttamente sugli archi e completato superiormente con un manto in acciaio color rame come le lattoniere perimetrali". E ci sarà spazio anche per un po’ di verde supplementare: "Sul retro, in prossimità della partenza degli archi – si legge ancora nel dip – sarà realizzata una piccola duna sulla quale saranno piantate delle essenze arboree". Verde come ‘green’, che ha una pluralità di significati che verranno esplorati in una fase successiva: "Nello sviluppo dei successivi livelli di progettazione – si sottolinea nell’atto – verrà valutata la possibilità di realizzare una copertura con predisposizione per un eventuale, futuro posizionamento di pannelli fotovoltaici", così da efficientare l’impianto da un punto di vista energetico.

RedViar