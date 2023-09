Campioni di hockey al Palazzo Mediceo

Sport, storia e cultura spesso vanno a braccetto. Lo dimostra lo spot girato al Palazzo Mediceo dal Versilia hockey Forte in previsione della presentazione della squadra in agenda lunedì prossimo. Nelle immagini, girate nei giorni scorsi (nella foto), compaiono Riccardo Gnata, capitano e portiere della squadra rossoblu e della Nazionale, alla sua sinistra lo spagnolo Pedro Gil Gómez, considerato tra i migliori giocatori di sempre e infine uno sguardo al futuro come dimostra la presenza nello spot del giovanissimo giocatore versiliese Piercarlo Cacciaguerra. Un viatico speciale in vista della nuova stagione agonistica.