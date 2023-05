Camper e aree sosta "Servono controlli"

Parcheggi che si trasformano in aree camping. È il destino che, con l’arrivo della bella stagione, accuma la zona dell’ex piscina comunale, in Darsena, con l’ingresso della Marina, a Torre del Lago. "Una situazione che si ripresenta regolarmente ogni anno e che – spiega Confesercenti, attraverso il responsabile di zona, Daniele Benvenuti, e il presidente, Francesco Giannerini – ogni anno causa danni alle strutture ricettive e non solo". "Essendo tutti i campeggi già aperti – spiegano –, questi sono seriamente danneggiati a livello economico da questa sosta abusiva. Senza considerare che le strutture ricettive svolgono un controllo sui clienti attraverso la registrazione e comunicazione alla Polizia, riscuotendo anche la tassa di soggiorno non pagata ovviamente dai camper che sostano abusivamente". Per questo Confesercenti chiede al Comune e alla Polizia Municipale "Di intensificare le azioni controllo ed eventualmente le sanzioni per un fenomeno che rischia di essere fuori controllo; con conseguenze negative non solo per i campeggi ma anche per il decoro della città, visto che le aree in cui i camper sostano abusivamente non hanno alcun servizio a loro dedicato, e per i turisti in auto che spesso vedono gli stalli per la sosta occupati anche per giorni".