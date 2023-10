Camionista ubriaco viaggiava contromano

Una trama di un film oppure uno scherzo. Sono probabilmente queste le due idee che saranno venute in mente agli automobilisti fermi nel mezzo dell’autostrada vedendo a capo del "blocco" Mauro Casciari ex inviato televisivo delle Iene. Invece l’attore e conduttore è stato il primo a essere fermato dagli agenti della pattuglia della polizia stradale che hanno evitato a lui e agli altri automobilisti, di ritrovarsi faccia a faccia con un Tir che, entrato al casello di Viareggio, aveva percorso decine di chilometri contromano. Il camionista era a bordo di una motrice immatricolata in Polonia ha sganciato il carico all’area di servizio di Versilia e poi ha deciso di proseguire sbagliando però direzione e salendo verso Spezia tenendo la sua "ipotetica" corsia di destra. Gli automobilisti in transito lo hanno sfiorato e hanno lanciato a più riprese l’allarme alla polizia stradale di Brugnato che a tempo di record ha bloccato il transito a Santo Stefano Magra mentre i colleghi di Viareggio si sono lanciati all’inseguimento del camion. L’autista, fermato attorno alle 22,30, è risultato positivo all’alcoltest: denuncia, ritiro della patente e fermo amministrativo del Tir per 3 mesi.

Massimo Merluzzi