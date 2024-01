Camaiore Via pubblica o privata?. Il Comune chiamato in giudizio

Via Scarpello finisce in Tribunale: una vicenda annosa che i residenti seguono da tempo. Privata o pubblica? La storia di questa strada in prima collina, tra Pieve e Silerchie, oramai è diventata un tormentone: in pratica la comunità del posto ha sempre sostenuto che le spese per sistemare le frane, che negli anni hanno interessato la via, oltre ad altre opere di messa in sicurezza necessarie spettano al Comune dato che si tratta di strada pubblica. Al contrario, a parte promesse di contributi e piccoli lavoretti, l’amministrazione comunale, nelle ultime giunte di centro sinistra, non ha risolto il problema adducendo che i versanti che creano disagi e smottamenti spettano ai proprietari della strada che ne hanno ereditato i vari tratti. A questo punto la questione andrà in Tribunale dato che l’avvocato Riccardo Carloni, per gli abitanti, ha chiamato in giudizio il Comune che dovrà resistere e difendersi. Nel ricorso si chiede infatti di dichiarare finalmente ‘pubblica’ la via Scarpello.