Camaiore Via del Boscaccio, lavori in dirittura d’arrivo

Prosegue il cantiere per il ripristino di via del Boscaccio alla Pieve. Si tratta di lavori per 200 mila euro. La strada, colpita da un movimento franoso per circa 20 metri, si prepara dunque a tornare transitabile in sicurezza, con un’opera complessa che garantirà al tratto stradale una stabilità definitiva e durevole negli anni. Dopo aver terminato la nuova palificata sagomata con micropali e il nuovo muro di sostegno sotto strada, è in fase di completamento la barriera bordo ponte e la totale riprofilatura del versante, atta a minimizzare il rischio frana futuro. A fine dei lavori di ripristino, verrà ultimata la totale riqualificazione della via, con la completa riasfaltatura del manto stradale. La fine del cantiere è prevista entro la prima settimana del mese di luglio di luglio. Nei giorni scorsi, sul cantiere si è recato l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche per un sopralluogo.