Camaiore Un premio per la sostenibilità

L’assessora all’Ambiente del Comune di Camaiore, Sara Pescaglini, ha partecipato a Roma all’Assemblea congressuale della Rete dei Comuni sostenibilità. Una giornata molto importante, in cui gli amministratori locali di 70 realtà italiane hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e approfondire il proprio lavoro, condividendo buone pratiche e idee per avanzare con la territorializzazione degli obiettivi di Agenda 2030 e con il rilancio della nuova Strategiaile, fino all’orizzonte della neutralità climatica del 2050. Un percorso, quello di Camaiore, iniziato a giugno 2024 con l’ingresso alla Rete dei Comuni sostenibili a premia il lavoro fatto dall’Amministrazione sulla sostenibilità ambientale e che vuole essere il primo passo verso la messa in atto di politiche sempre più innovative e indirizzate al benessere collettivo.

Nel corso dell’incontro, ogni ente locale aderente ha potuto presentare una buona pratica di sostenibilità ambientale messa in att. E l’assessora Pescaglini ha raccontato il lavoro fatto per l’apertura e la messa in esercizio del nuovo Centro di riuso "Riusandolo". Per l’occasione, Camaiore ha ricevuto la bandiera della Rete e il premio della Libellula Sostenibile, simbolo dell’impegno e della volontà concreta del Comune di raggiungere gli obiettivi comuni della Rcs, mettendo in atto iniziative concrete e determinanti contatti di collaborazione con diverse realtà italiane e non.

"Un’occasione unica per parlare di Camaiore e del suo impegno a proseguire questo percorso di sostenibilità ambientale e di equilibrio tra uomo e natura – dice l’assessora Sara Pescaglini –. Un processo di sviluppo culturale e sociale, che combacia con l’epoca di trasformazione che stiamo vivendo, in cui sempre più c’è necessità di mettere in campo politiche di sostenibilità mirate al benessere comune. Camaiore è pronta a fare la propria parte e a continuare a farsi promotore di iniziative (come quella del Centro del Riuso), che vadano esattamente in questa direzione".