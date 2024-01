Camaiore Sei nuove telecamere. Per la sicurezza e la lettura targhe

Deliberata l’installazione di 10 nuove telecamere; 6 dispositivi di videosorveglianza generale e 4 strumenti di lettura targa veicolare Ocr per aumentare la sicurezza di zone sensibili del territorio.

Sette videocamere saranno dislocate nell’area artigianale delle Bocchette: tre per la lettura delle targhe (agli incroci via Ghivizzani/via Calagrande, via Ghivizzani/via Gianneschi e via Bocchette/via Gianneschi) e quattro per la videosorveglianza generale (agli incroci via Calagrande/via Carpentieri, via Calagrande/via Metalmeccanici, via Bocchette/via Fabbri e via Carpentieri/Centro Dir. Bocchette). Un’ulteriore telecamera per la lettura delle targhe andrà nei pressi del Ponte di Sasso.

Infine, le ultime due sempre a Capezzano, in due parchi pubblici, quello di Via Massoni e quello di via La Marmora. Il progetto corrisponde ad un investimento da 46 mila euro. La Regione Toscana ha finanziato il progetto per 25 mila euro: i restanti 21 mila sono in carico al Comune.