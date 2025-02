Camaiore Nuova palestra indoor. Pronte la struttura e la copertura

Prosegue il cantiere per la nuova tensostruttura ad uso palestra alle scuole di Capezzano Pianore. Dopo l’installazione della struttura in legno lamellare, è in corso la stesura del telone a copertura dell’area, che viene dunque trasformata a tutti gli effetti in uno spazio indoor. Una volta completata, la tensostruttura donerà alla comunità un nuovo spazio coperto adibito all’attività sportiva, alternativo alla palestra scolastica esistente, che potrà essere utilizzato sia dagli studenti che, in orario extrascolastico, dalle associazioni sportive del territorio per i loro allenamenti. Le operazioni sono partite con la realizzazione delle fondamenta e del nuovo basamento in calcestruzzo armato; dopodiché, la ditta incaricata ha installato lo scheletro del nuovo impianto in legno lamellare, con le quattro campate in fase di ultimazione. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 270 mila euro. La nuova struttura sarà inaugurata, terminato il collaudo, presumibilmente nel mese di marzo.