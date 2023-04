Camaiore Muore a 56 anni conosciuto commerciante

È morto Alessandro Mallegni, commerciante camaiorese molto noto: aveva 56 anni e lascia due figli. La sua attività di moto e biciclette è un punto di riferimento per tutta la Versilia: figlio dello storico Oscar, Alessandro ne ha proseguito con impegno e serietà il mestiere, stimato dai clienti per la grande professionalità. Persona molto disponibile, purtroppo ha lottato contro un brutto male che lo ha strappato all’affetto dei familiari in pochi mesi. Un profondo lutto per la citta’. Stamani alle 12 si terra’ una breve cerimonia funebre nella chiesa dei Frati alla Cappella del Perdono.