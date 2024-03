Camaiore Mercato ortofrutticolo. Da domani scatta l’orario estivo

A partire da domani e fino al 30 settembre, cambiano gli orari di apertura del mercato ortofrutticolo di Lido di Camaiore. Il lunedì, mercoledì e venerdì, l’apertura per operazioni di carico e scarico delle merci sarà possibile nella fascia oraria 2-7, mentre per gli acquirenti (escluso i privati) i cancelli apriranno alle 7 e chiuderanno alle 10,30; il mercato tornerà poi operativo dalle 13 alle 17. Il martedì e giovedì, cambiano gli orari per gli acquirenti, con il mercato aperto senza soluzione di continuità dalle 7 alle 17. Per i consumatori privati, invece, l’apertura sarà dalle 8 alle 12. Il sabato, gli orari di apertura saranno i medesimi del martedì e del giovedì: la chiusura, invece, sarà anticipata alle 13 (alle 12 per i privati). La domenica il mercato ortofrutticolo resterà chiuso fino al 14 aprile; dal 21 aprile all’8 settembre invece l’aperturà sarà dalle 7 alle 11. La stessa fascia oraria 7-11 sarà applicata ai giorni festivi (25 aprile, 1° maggio e 15 agosto).