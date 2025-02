Camaiore La "Via dell’Orto". Bando per composizioni creative

Nell’ambito della 14ª edizione della manifestazione "È la via dell’orto", in programma il 12-13 aprile nel capoluogo, il Comune organizza la quinta edizione del concorso ’Orti creativi’, con l’obiettivo di stimolare riflessioni sul tema dell’orto e del giardino. Gli interventi sono liberi, purché rispondano alle dimensioni delle vasche che l’organizzazione mette a disposizione. Gli spazi assegnati ai progetti ammessi alla realizzazione degli orti saranno dislocati nel centro storico e la sequenza sarà definita dagli organizzatori del concorso. Sono ammesse 10 proposte progettuali, di cui 7 libere (dimensione 4x2 metri) e tre riservati alle scuole secondarie e superiori (medesime misure). La selezione dei progetti ammessi avverrà sulla base della qualità della progettazione, la contestualizzazione e la fattibilità; e a seguire per la pertinenza e coerenza con la scelte delle specie vegetali e l’armonia complessiva della composizione. Saranno assegnati tre premi in denaro per il primo e secondo posto e per il premio speciale dedicato alle scuole.