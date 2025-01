Camaiore La Casina del libro. Per invitare la gente alla lettura

Il ‘bookcrossing’ sbarca a Nocchi, dove sabato sarà inaugurata una ‘Casina del libro’. Il bookcrossing è un’attività che consiste nel lasciare libri in luoghi pubblici affinché possano essere trovati da altri lettori. Il concetto è quello di far viaggiare i libri, dando loro una seconda vita. Ogni libro che viene rilasciato è generalmente contrassegnato con un codice univoco che permette di tracciare il suo viaggio. In pratica, è come un gioco in cui i libri vengono condivisi gratuitamente tra persone sconosciute, promuovendo la lettura e la comunità.

La ‘Casina del libro’ di Nocchi si troverà in Corte di là dall’acqua, e l’inaugurazione si terrà alle 15,30. L’iniziativa nasce grazie a una famiglia di lettori del borgo di Nocchi. La ‘stazione’ sarà dedicata in modo particolare a bambini e ragazzi, ma ci sarà uno spazio ad hoc anche per libri per i genitori.