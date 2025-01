Camaiore Il Memorial di nuoto. In ricordo di D’Alessandro

Stamani il Memorial intitolato a Dario D’Alessandro: dalle 9 in poi la piscina del Palazzetto dello sport vedrà sfidarsi oltre trecento nuotatori per ricordare Dario, deceduto in un incidente la notte di Natale di sei anni fa. Una tragedia che strappò alla vita un ragazzo giovanissimo e dedito ad aiutare i più deboli nello sport.

La Dds, associazione che porta le sue iniziali, ha organizzato il Trofeo per la seconda volta. Comune, Regione e Provincia oltre alla Fiori di Loto, associazione che si occupa dello sport dei ragazzi in difficoltà, appoggiano l’evento: 80 bambini saranno i primi a gareggiare, sotto i 10 anni e tutti entusiasti. Poi si immergeranno altri 250 atleti provenienti da ogni parte d’Italia: sara’ una giornata davvero emozionante.

Coni e Fipsas saranno presenti con le loro rappresentanze. Dunque esordienti, agonisti e master oltre ai diversamente abili sono i veri protagonisti di questa giornata in acqua dedicata a Dario, giovanissimo nuotatore di Capezzano Pianore, che mori’ per una tragica sorte mentre stava raggiungendo il Camel Ponce natalizio.