Camaiore I nodi della viabilità. Disagi in centro e a Capezzano

Protesta per viabilità e per il mercato settimanale. Giorni caldi per il traffico che anche in città e su tutto il territorio, crea parecchio scontento: ad esempio, fuori dal capoluogo, alcuni residenti di Capezzano sono esterrefatti per interventi eseguiti sulla segnaletica all’incrocio tra via del Merlino e via Trebbiano. Qui gli ‘stop’ sono stati disegnati in modo completamente inverso al progetto presentato. Venne anche eseguito un sopralluogo con l’assessore Graziano Dalle Luche. "Ma non si capisce il motivo - dice Grazia Brunini, una residente - per cui l’incrocio è stato regolato diversamente con pericoli per noi". Stesso disagio per il mercato del venerdì del capoluogo: qui adesso l’assessore Andrea Favilla, dopo aver trasferito alcuni banchi lungo il viale Oberdan fino al 15 gennaio, pare aver cambiato idea dopo gli ingorghi della scorsa settimana. Il mercato infatti risente dell’abete posizionato nella piazza di ingresso e i banchi non vi entravano. L’ultima soluzione sarebbe quella di trasferirli nella piazza Diaz.