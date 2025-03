Camaiore "È la via dell’orto". Il contest della creatività

La natura torna ad arredare il centro storico. Come ogni anno il Comune, all’interno della "È la Via dell’Orto", in programma sabato 12 e domenica 13 aprile, bandisce il contest degli "Orti Creativi": un’iniziativa che negli anni ha visto la realizzazione di numerosi capolavori artistici a tema agricolo-naturalistico. Il Comune assegna una vasca in tufo ad ogni partecipante (10 in tutto, di cui 3 assegnate ai progetti delle scuole superiori) di dimensioni 4x2 e 3x2 metri. Chi vorrà potrà presentare il proprio progetto di Orto Creativo: la selezione dei progetti ammessi alla realizzazione terrà conto della qualità della progettazione (insieme alla sua contestualizzazione e fattibilità), della pertinenza e coerenza nella scelta delle specie vegetali e dell’armonia generale della composizione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate sul modulo predisposto dall’ufficio turismo e sport entro sabato 29 marzo. Premi da mille e 500 euro.