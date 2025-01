Camaiore Controlli al mercato. Multati dagli agenti 4 ambulanti

Gli occhi della Polizia Municipale puntati sugli ambulanti. Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio ieri mattina gli agenti del Comando di Camaiore si sono concentrati sul mercato settimanale del Lido. Ed in particolare nella verifica dei mezzi dei venditori accolti lungo la Passeggiata.

Attraverso il sistema “Targa System“, un sistema di software e telecamere di lettura targhe per il controllo stradale, che costituisce un valido supporto nel rilevare importanti infrazioni, sono stati monitorati oltre cento veicoli, ed è emerso che tre autocarri non erano stati sottoposti alla periodica revisione. Un furgone, poi, è risultato privo della copertura assicurativa Rca, e per questa ragione gli agenti hanno provveduto al sequestro del veicolo e alla contestazione di una sanzione amministrativa.

Seguiranno ulteriori verifiche nei vari mercati settimanali del territorio, "L’obiettivo – spiegano dal Comando – è assicurare il rispetto delle regole per chi accede alle aree di vendita".