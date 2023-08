Camaiore Albero ‘pericoloso’ Ordinanza di abbattimento

Albero da abbattere in via Dei Coltivatori: il sindaco Marcello Pierucci ha emesso un’ordinanza per il rischio pubblico. Purtroppo le radici della grossa pianta hanno invaso la strada: spesso si lamenta il taglio delle alberature lungo le strade cittadine, ma se il pericolo prevale e’ necessario provvedere. Ad esempio di recente sono stati eliminati alcuni tigli lungo la via Tabarrani, nei pressi della scuole elementari, a causa di una malattia che ne comportava il pericolo di caduta. D’altra parte il Comune può intervenire in maniera ‘coatta’ anche quando un albero di una proprietà privata crea un’insidia per la collettività: è accaduto per alberi di alto fusto sulle strade di collina dove ad esempio vi sono terreni privati con poggi che si affacciano sul pubblico. Qui, in via Dei Coltivatori, il Comune e’ intervenuto per obbligare il privato a tagliare la pianta le cui radici hanno fatto rialzare la carreggiata e si deve provvedere entro 10 giorni a depositare una relazione e poi abbattere.