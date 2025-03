Camaiore: al via il primo lotto della strada alternativa grazie alla variazione di bilancio

Variazione di bilancio con sorpresa: quest’anno parte il primo lotto della strada alternativa per Camaiore. Code infinite, improperi e polemiche dei pendolari da e verso la città quando anche un minimo incidente accade lungo la Provinciale: tutto questo dovrebbe sparire entro qualche anno. Il consiglio ha votato infatti il primo documento per il via alla strada alternativa attesa da almeno 50 anni: passerà al di sotto della via Provinciale, lato ‘Incaba’ e il primo lotto inizierà entro il 2025. "La delibera va a districare una giungla urbanistica e amministrativa – spiega il sindaco Marcello Pierucci - Nell’area, con gli anni, si sono create situazioni che non permettevano al Comune di agire secondo legge per andare avanti con il progetto della via alternativa: tombature e fossi abusivi, ambiti simil-stradali non del tutto a norma, aree che dovevano essere già state acquisite gratuitamente dal Comune ma per le quali l’Ente non hai mai esercitato il diritto. Insomma, una situazione che ora andiamo completamente a mettere in regola, ricucendo errori di delle amministrazioni passate che, col passare degli anni, rischiavano di impedire per sempre la realizzazione della strada. Con questo atto abbiamo messo tutto a norma e sbloccato la situazione: ora possiamo finalmente partire".

Il tutto grazie a una variazione di bilancio, la seconda dell’anno, che ha permesso di trovare fondi poi dislocati su altri lavori, parcheggi ad esempio, e permette di stanziarne una tranche sul tratto dalla rotonda dell’Amicizia fino a Incaba: questa sarà una vera e propria rigenerazione urbana di tutta l’area, con la realizzazione del primo tratto di strada, nuovi parcheggi e risistemazione complessiva.

Nelle annate successive, poi, sono previst altri lotti di lavoro, per raggiungere, con la nuova strada, l’innesto con la rotonda in zona Carrozzeria Stadio. "È davvero un momento storico: dopo decenni avviamo un procedimento per donare alla città un’opera che tantissime amministrazioni hanno promesso ma mai realizzato. Noi ci riusciremo – conclude Pierucci - E, soprattutto, risolveremo un annoso disagio per tutta la cittadinanza e per chiunque debba entrare o uscire da Camaiore nelle ore di punta o, in generale, in presenza di code e rallentamenti. Cambieremo la città e la sua fruizione. Ringrazio tutto l’Ufficio Urbanistica, in particolare l’assessore Iacopo Menchetti che hanno lavorato per interi mesi per arrivare a questo grande traguardo".

Isabella Piaceri